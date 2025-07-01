Европа приостановила встречи с Грузией в рамках Соглашения об ассоциации

Встречи в рамках Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией поставлены на стоп. В Еврокомиссии назвали причиной "отступление Грузии от демократических принципов".

ЕС приостановил встречи с Грузии в рамках Соглашения об ассоциации на фоне отхода грузинского руководства от принципов демократии, рассказали в ЕК, передает издание Netgazeti.

"Из-за отступления Грузии от демократических принципов с июня 2024 года не проводилось ни одной встречи в рамках Соглашения об ассоциации"

– заявление Еврокомиссии

В ЕК уточнили, что приостановка связана с решением Европейского Союза о сокращении уровня политических контактов с Тбилиси, кроме встреч, "направленных на поиск решения сложившейся ситуации".

Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в 2014 году, оно вступило в силу в 2016 году и подразумевает углубление политического диалога между Тбилиси и Брюсселем во всех сферах.