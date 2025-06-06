В правящей партии Грузии ответили на критику Евросоюза. "Грузинская мечта" считает, что странам ЕС пора очнуться и вернуться на путь европейских ценностей.

В Грузии отреагировали на очередную критику политики страны со стороны Евросоюза и Великобритании, согласно заявлению правящей партии "Грузинская мечта", европейским странам следует "самим вернуться на путь демократии".

Страны ЕС и Великобритания ранее заявили об обеспокоенности в связи с ситуацией в Грузии, где осенью должны состояться муниципальные выборы. Европа обвиняет Грузию в трансформации в "авторитарную систему, что противоречит европейским нормам и ценностям" в связи с арестами оппозиционеров и исками против оппозиционных СМИ.

"Мы решительно осуждаем политически мотивированные аресты и задержания лидеров оппозиционных партий, которые явно направлены на подавление политической оппозиции в Грузии за несколько месяцев до местных выборов"

– заявление

В Тбилиси отметили, что закон, на основании которого арестованы оппозиционные политические деятели, полностью соответствует европейским стандартам. Те, кто называют задержания оппозиционеров несправедливыми, пытаются опровергнуть тот факт, что в конце прошлого года в Грузии была предпринята попытка свержения власти, также протестующие проявляли насилие, что было поддержано извне.

Законы, принимаемые в Грузии и называемые Европой "репресссивными", направлены на защиту суверенитета страны, кроме того, они полностью соответствуют правовым принципам и стандартам.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что Европа предвзято относится к грузинскому руководству и сама отходит от демократических ценностей.

"Важно, чтобы Евросоюз очнулся и вовремя вернулся на путь европейских ценностей"

– Папуашвили

В заявлении "Грузинской мечты" подчеркивается, что Тбилиси по-прежнему готов к сотрудничеству "с любым государством, которое готово к честному сотрудничеству с Грузией". ЕС нуждается в Грузии не меньше, чем Грузия нуждается в Евросоюзе, отметили в правящей партии.