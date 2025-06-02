Евросоюз перекладывает ответственность на Грузию – МИД

Руководитель грузинского МИД обвинила Евросоюз в том, что он по-настоящему не начинал процесс вступления страны в состав сообщества. Прошлой осенью власти республики отложили на несколько лет старт переговоров о членстве в ЕС.

Грузинские власти обвиняли в том, что они приостановили процесс вступления страны в Евросоюз, а в итоге оказалась, что Брюссель наказал Тбилиси. Такое заявление сделала 6 июня глава МИД республики Мака Бочоришвили.

Таким образом она отреагировала на недавнее высказывание Марты Кос, еврокомиссара по вопросам расширения. Несколько дней назад Кос отметила, что ЕС поставил на паузу переговоры с Грузией, уточнив при этом, что их можно будет возобновить, когда грузинское руководство продемонстрирует готовность снова встать на европейский путь.

"Грузинское правительство обвинили в том, что якобы мы остановили какой-то процесс, который на самом деле даже не начинался по отношению к Грузии. А теперь мы снова слышим из Еврокомиссии, что, оказывается, нас наказали"

– Мака Бочоришвили

Она добавила, что руководство Грузии хорошо понимают, почему был остановлен диалог с ЕС. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Тбилиси на протяжении полутора лет держали в ожидании статуса кандидата и в итоге предоставили его, однако реальный процесс вступления так и не был запущен.

"С нами никто не начинал переговоры, и то решение, которое было принято в отношении Украины и Молдовы, в отношении Грузии не принималось. В тот момент мы заявили, что не хотим, чтобы они использовали этот инструмент против нас, и не просим начинать переговоры до тех пор, пока они не примут соответствующее решение. Когда они поняли, что этот инструмент ускользает из их рук, вся риторика изменилась"

– грузинский министр

Напомним, в конце ноября прошлого года руководство Грузии решило отложить старт переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

Накануне премьер-министр республики сообщил, что она будет готова присоединиться к Евросоюзу к 2030 году.