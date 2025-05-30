Грузия готова будет стать членом ЕС через пять лет

Глава грузинского правительства уверен в членстве страны в ЕС. Он подчеркнул, что республика будет готова стать членом сообщества через пять лет.

Грузия готова будет присоединиться к Евросоюзу в 2030 году. Об этом заявил 5 июня премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Он уверен, что через пять лет они будут больше остальных стран-кандидатов готовы к членству в ЕС.

"Наша цель отражена в Конституции Грузии. Наша цель – стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС"

– глава правительства

По его словам, если Евросоюз будет справедливо относиться к Грузии, то страна обязательно станет членом сообщества.

"Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, месяц назад глава грузинского правительства заявил, что отношения республики и ЕС находятся в режиме ожидания. Он подчеркнул, что Тбилиси ждет от Брюсселя шагов в сторону перезагрузки отношений. Неделю назад Кобахидзе подтвердил нацеленность страны на интеграцию в Евросоюз.