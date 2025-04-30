В Париже прошло мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В рамках 47-й сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже прошло мероприятие, посвященное юбилею включения Ичеришехера в список Всемирного наследия.

Состоялось мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехера в список Всемирного наследия. Оно прошло в рамках 47-й сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, сообщили СМИ.

Оно было организовано по инициативе историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, постоянного представительства страны при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend.

Основной темой мероприятия стало "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации". Модератором презентации выступил постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

В ходе мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участники также смогли ознакомиться с деятельностью заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутыми им результатами.

На нем также выступили представители ЮНЕСКО и азербайджанские эксперты в сфере культурного наследия.

Как уточнило издание Trend, мероприятие стало значимой платформой для международного продвижения культурного наследия Азербайджана, усиления обмена опытом в этой сфере и укрепления позиций страны в политике по сохранению наследия.