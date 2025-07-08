Габала и Гейгель включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

"Древний город Габала" и "Историко-культурный и природный комплекс Гемигая и Гейгель" внесены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Два памятника Азербайджана были включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, соответствующую информацию предоставили в министерстве культуры Азербайджана.

Событие произошло в ходе 47-й сессии Комитета всемирного наследия, которая стартовала 6 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, завершится она 16 июля.

В рамках повестки сегодня были обсуждены номинационные файлы, представленные в Предварительный список Всемирного наследия.

По итогам обсуждения представленные Азербайджаном объекты "Древний город Габала" и "Историко-культурный и природный комплекс Гемигая и Гейгель" были внесены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Минкультуры подчеркнули, что для включения этих объектов в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет и далее реализоваться необходимая научная и организационная работа.

Азербайджанский вклад во всемирное наследие

Знаменитый пианист и композитор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" приветствовал включение исторических памятников Габалы и Гейгеля в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и пожелал азербайджанским экспертам успеха в продвижении этих историко-культурных комплексов в основной список.

"Конечно, и Габала, и комплекс Гемигая и Гейгель достойны войти в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это интереснейшие памятники нашей истории и действительно культурное наследие для всего человечества. Уверен, у них есть все шансы", - прежде всего сказал он, отметив, что ЮНЕСКО зачастую несправедлив по отношению к азербайджанскому культурному наследию.

"Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле, мягко говоря, не относится к Азербайджану с большой симпатией. Политика ЮНЕСКО в последние годы по Азербайджану была достаточно суровой, холодной. Но я надеюсь на упорство нашей дипломатии и наших представителей в ЮНЕСКО. Очень многое зависит от того, кто будет защищать наш проект и на каком уровне. У нас, конечно, хорошие специалисты, я им доверяю. Надеюсь, защита пройдет нормально", - сообщил Фархад Бадалбейли.

Ректор Бакинской музыкальной академии напомнил, как много внимания Азербайджан уделяет продвижению национальной культуры. "У нас реализовано огромное количество проектов по Всемирному наследию ЮНЕСКО – благодаря усилиям наших экспертов, Фонда Гейдара Алиева и лично директора Фонда, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Часть проектов проходила с трудом, но все равно мы добивались успеха. Поэтому надо продолжать упорно работать и доказывать, что наша культура достойна быть признанной частью Всемирного наследия ЮНЕСКО", - подчеркнул он.