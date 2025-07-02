Представители Азербайджана участвуют в очередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанская делегация принимает участие в 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО – подробности рассказали в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже стартовала 47-я сессия Комитета Всемирного наследия, соответствующее сообщение распространила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
"Азербайджанская делегация принимает участие в этом престижном мероприятии"
– Нацкомиссия АР по делам ЮНЕСКО
В сообщении уточняется также, что в ходе сессии будут рассмотрены стратегии по охране и управлению всемирным наследием. Кроме того, участники мероприятия утвердят новые памятники всемирного наследия.