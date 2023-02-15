Шедевры Азербайджана в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Полгода назад Азербайджан поднялся на 4 место среди стран мира по числу шедевров нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО. От музыки и ремесел, до праздников и кулинарных традиций, расскажем о шедеврах устного и нематериального культурного наследия Азербайджана, а также как в Азербайджане сохраняют культурное наследие страны.

Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии, обладает уникальным культурным ландшафтом. На настоящий момент 24 элемента азербайджанского наследия признаны ЮНЕСКО, причем половина из них являются многонациональными, что отражает многовековое взаимодействие страны с соседними государствами. По числу объектов Азербайджан уступил лишь Китаю, Турции и Ирану.

Азербайджанские объекты нематериального культурного наследия - это не просто список, а живая ткань культуры, сплетенная из музыки, вкусов, движений и символов. Их сохранение - это диалог между прошлым и будущим, где традиции становятся мостом между народами.

Сколько в Азербайджане объектов нематериального культурного наследия?

По состоянию на 2024 год Азербайджан представлен 24 элементами в списке ЮНЕСКО:

22 элемента находятся в Репрезентативном списке (основной перечень).

2 элемента - в списке наследия, которое нуждается в защите.

Музыкальное и исполнительское искусство Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мугам (2008). Первый объект из Азербайджана, внесенный в список ЮНЕСКО. Это импровизационное традиционное для Азербайджана музыкальное искусство, сочетающее поэзию, вокал и инструментальные мелодии. Исполняется в трио: тар (щипковый инструмент), кеманча (смычковый инструмент) и гавал (бубен). Хотя мугам известен с раннего средневековья, его развитие не стояло на месте: в начале прошлого века появились мугамные оперы, за которыми последовали симфонический мугам и джаз-мугам.

(2008). Первый объект из Азербайджана, внесенный в список ЮНЕСКО. Это импровизационное традиционное для Азербайджана музыкальное искусство, сочетающее поэзию, вокал и инструментальные мелодии. Исполняется в трио: тар (щипковый инструмент), кеманча (смычковый инструмент) и гавал (бубен). Хотя мугам известен с раннего средневековья, его развитие не стояло на месте: в начале прошлого века появились мугамные оперы, за которыми последовали симфонический мугам и джаз-мугам. Искусство ашугов (2009). Ашуги - это сказители, сопровождающие эпические поэмы игрой на сазе. Их репертуар включает разнообразные дастаны, песни и сказки, исполнение которых сопровождается игрой на музыкальных инструментах и танцевальными движениями.

(2009). Ашуги - это сказители, сопровождающие эпические поэмы игрой на сазе. Их репертуар включает разнообразные дастаны, песни и сказки, исполнение которых сопровождается игрой на музыкальных инструментах и танцевальными движениями. Тар, кеманча и балабан (2012, 2017, 2023). Щипковый струнный инструмент тар изготавливается из трех пород дерева: корпус - из тутовника, гриф и головка - из ореха, колки - из груши или грецкого ореха. Звучание этого инструмента сопровождает свадьбы и другие важные праздники, без него не обходится мугамное трио. Смычковый инструмент кеманча (совместно с Ираном) используется для передачи мифологических и лирических сюжетов, он также необходим для исполнения мугама. Инструмент изготавливают из абрикосового, орехового или тутового дерева. Духовой инструмент балабан (внесен совместно с Турцией) изготавливают из тех же пород деревьев, что и кеманчу. Его используют для исполнения народных песен и пьес, в том числе ашуги.

(2012, 2017, 2023). Щипковый струнный инструмент тар изготавливается из трех пород дерева: корпус - из тутовника, гриф и головка - из ореха, колки - из груши или грецкого ореха. Звучание этого инструмента сопровождает свадьбы и другие важные праздники, без него не обходится мугамное трио. Смычковый инструмент кеманча (совместно с Ираном) используется для передачи мифологических и лирических сюжетов, он также необходим для исполнения мугама. Инструмент изготавливают из абрикосового, орехового или тутового дерева. Духовой инструмент балабан (внесен совместно с Турцией) изготавливают из тех же пород деревьев, что и кеманчу. Его используют для исполнения народных песен и пьес, в том числе ашуги. Наследие Деде Горгуда (2018) . Тюркский эпос, объединяющий сказания о мудром старце и музыкальные композиции. Заявка внесена с Турцией и Казахстаном.

(2018) . Тюркский эпос, объединяющий сказания о мудром старце и музыкальные композиции. Заявка внесена с Турцией и Казахстаном. Анекдоты о Молле Насреддине (2022). Философские истории, высмеивающие социальные нормы, главный герой которых - фольклорный персонаж Молла Насреддин. Заявка внесена 7 странами.

(2022). Философские истории, высмеивающие социальные нормы, главный герой которых - фольклорный персонаж Молла Насреддин. Заявка внесена 7 странами. Культура пехлеванства (2022). Пехлеванство и традиционная борьба на зорхане (спортивной арене), в том числе с использованием тяжелых орудий (дубинок, щитов). Состязание сопровождается игрой на зурне, кяманче.

Ремесла Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ковроткачество (2010). Знаменитая на весь мир ковроткацкая индустрия Азербайджана вышла из семейной традиции, когда мужчины стригут овец, а все женщины семьи прядут шерсть, красят пряжу и зимой ткут ковры. Региональные школы азербайджанского ковроткачества отличаются техническими особенностями, орнаментами, цветовой гаммой.

Келагаи (2014). Шелковые платки келагаи с набивными узорами и окрашенные растительными красителями в основном производят в Шеки и Басгале Исмаиллинского района. Не только сам платок, но и его изготовление и способы ношения образуют объект наследия.

Медное дело Лагича (2015). Поселок Лагич Исмаиллинского района славится чеканной медной посудой с XVIII века. Мастера и теперь передают навыки ученикам. Такая медная посуда ценилась за способность улучшать вкус пищи. Мастера Лагича были известны и оружейными изделиями, также украшенными искусной гравировкой.

Искусство миниатюры (2020). Сначала миниатюра развивалась как книжная иллюстрация в Тебризе, Шамахы и Баку, позже оформлять таким образом стали пространства в архитектуре (сцены охоты, цветочные орнаменты). В том числе росписи в Дворце шекинских ханов признаны настоящим шедевром. Внесено совместно с Ираном, Турцией, Узбекистаном.

Шелководство (2022). Азербайджанские традиции - отражение его роли на Великом шелковом пути. Развитие шелководства в Азербайджана произошло благодаря многовековому обмену технологиями и эстетикой. В городах Шеки, Лагич и Басгал сохранились мастерские, где ремесла передаются из поколения в поколение. Внесено совместно еще с 6 странами.

Инкрустация перламутром (2023). Техника украшения деревянных изделий перламутром, в том числе шкатулок, футляров, мебели и музыкальных инструментов, была внесена вместе с Турцией. Центры: Шеки и Баку, а мотивы - цветы и геометрические фигуры.

Искусство иллюминирования (2023). Орнаментальное оформление рукописей и миниатюр религиозных и литературных текстов листовым золотом или золотой краской - тезхиб. Внесено совместно с Турцией, Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Гастрономия и праздники Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новруз (2016). Праздник весеннего равноденствия, отмечаемый 21 марта, включает такие ритуалы как прыжки через костры и угощения: пахлаву, шекербуру и плов. Традиция внесена совместно с еще 11 странами.

Лаваш (2016). Тонкий хлеб, выпекаемый в тандыре за минуту-полторы. Традиция приготовления и преломления лаваша внесена в список с Ираном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Долма (2017). Блюдо из виноградных листьев с начинкой из мяса, риса, овощей, трав и специй. Приготовление - семейный ритуал с рассказами и воспоминаниями.

Нар байрамы (2020). Гранатовый фестиваль в Гейчае, который проходит в октябре-ноябре, чествует "короля фруктов" во время ярмарок, концертов и дегустаций. Ценится не только традиционное использование граната, но и его символическое значение.

Чайная культура (2022). Ритуал подачи чая, в основном черного, в грушевидных стаканах (армуду) с лимоном или вареньем (например, инжирным или айвовым) как символ гостеприимства был представлен вместе с Турцией.

Ифтар (2023). Традиция разговения в Рамадан обычно включает коллективные трапезы и раздачу пищи нуждающимся. Внесено совместно с Турцией, Ираном и Узбекистаном.

Искусство выпечки хлеба в тандыре (2024). Выпечка лепешек (чурек, лаваш) в глиняных печах тандыр широко распространена в Азербайджане, где хлеб считается символом благополучия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции Азербайджана под угрозой исчезновения

Човган (2013) и Яллы (2018). Конно-спортивная игра Човган, в которой всадники деревянными клюшками забивают мяч в ворота. В Азербайджане проходят соревнования по игре в Човган, в том числе Кубок Президента. В качестве рисков указывается сокращение популяции карабахских лошадей как последствие оккупации Карабаха. Праздничная хороводная пляска Яллы исполняется в круге (кочари) или цепочкой (тензере), а также включает элементы игр. Човган и Яллы угрожает риск исчезновения также из-за урбанизации и упрощения традиций.

Как Азербайджан сохраняет культурное наследие?

Азербайджан лидирует по числу объектов НКН в СНГ. Этот успех - не случайность, а результат системной политики и уникального геокультурного позиционирования. Активная работа по сохранению наследия ведется через Национальную комиссию при ЮНЕСКО, созданную в 1994 году.

Среди ключевых инициатив комиссии можно назвать реставрацию памятников в Шеки и Лагиче, продвижение мугама и ашугского искусства на международных фестивалях, а недавнее включение традиции выпечки хлеба в тандыре стало примером успешной номинации, подчеркивающей роль семьи в передаче знаний.

Кроме того, Азербайджан исторически находится на перекрестке торговых путей и культурных ареалов. А в отличие от многих стран, где традиции музеефицируются, в Азербайджане они интегрированы в современность: навыки передаются в рамках семьи, ремесла поддерживаются через туризм и экспорт, а фестивали привлекают тысячи посетителей ежегодно, стимулируя локальную экономику.