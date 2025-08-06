В Нальчике вновь откроется детская турбаза "Кизиловка"

В КБР хотят возобновить турподготовку детей. В 2026 году для юных туристов может открыться обновленная турбаза "Кизиловка" в Нальчике.

Старейшая детская туристическая база Нальчика "Кизиловка" может начать снова принимать гостей в будущем году.

Власти КБР планируют реконструировать и расширить детскую турбазу. Рассказал глава республики Казбек Коков.

"По "Кизиловке". <…> В 2026 году реанимируем эту базу. В более современных условиях, не то, что было, а именно порядка 200 мест создадим на базе "Кизиловки" для летнего отдыха"

– Казбек Коков

"Кизиловка" существует около 50 лет, в последние годы турбаза была закрыта. Ее реконструкция позволит вновь проводить в Нальчике туристическую подготовку детей.