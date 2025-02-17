Найти работу молодежи в КБР стало намного легче

Все больше молодых людей в Кабардино-Балкарии находят работу посредством долгосрочной программы содействия занятости молодежи – к ней уже присоединились более 48 тысяч человек.

Найти работу молодым специалистам в Кабардино-Балкарии (КБР) стало намного легче благодаря программе содействия занятости молодежи – только в первом полугодии текущего 2025 года в республике трудоустроились свыше 5 тыс молодых людей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Основная цель программы - создать условия для раскрытия профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи. За первое полугодие участниками программы стали 48 тыс 686 жителей региона, из которых 5 тыс 527 человек нашли работу"

- Казбек Коков

Программа работает благодаря сотрудничеству с ней организаций, учреждений и ведомств КБР, заинтересованных в молодых специалистах – она не только помогает им обрести интересную и востребованную работу, но и снижает уровень безработицы по региону, повышая уровень трудоустройства выпускников местных колледжей и вузов, добавил глава региона.