Вестник Кавказа

В КБР реализуют инвестпроектов на 35 млрд рублей

В КБР реализуют инвестпроектов на 35 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Корпорация развития КБР оказывает поддержку инвестиционным проектам на 35 млрд рублей.

В Кабардино-Балкарии реализуют бизнес-проекты с объемом инвестиций в 35,2 млрд руб. Проектам оказывается поддержка со стороны корпорации развития региона, сообщил глава республики Казбек Коков. 

"Муниципалитетам необходимо активнее продвигать инвестиционные идеи, взаимодействовать с корпорацией развития КБР, отображать свой потенциал через инвестиционную карту республики. Всего в настоящее время корпорация сопровождает 36 проектов на общую сумму 35,2 млрд руб"

– Казбек Коков

Также Коков отметил, что на поддержку малого и среднего бизнеса в этом году направят более 100 млн рублей. По словам главы региона, фиксируется рост числа новых предприятий на 6%.

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