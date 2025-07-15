В КБР реализуют инвестпроектов на 35 млрд рублей

Корпорация развития КБР оказывает поддержку инвестиционным проектам на 35 млрд рублей.
В Кабардино-Балкарии реализуют бизнес-проекты с объемом инвестиций в 35,2 млрд руб. Проектам оказывается поддержка со стороны корпорации развития региона, сообщил глава республики Казбек Коков.
"Муниципалитетам необходимо активнее продвигать инвестиционные идеи, взаимодействовать с корпорацией развития КБР, отображать свой потенциал через инвестиционную карту республики. Всего в настоящее время корпорация сопровождает 36 проектов на общую сумму 35,2 млрд руб"
– Казбек Коков
Также Коков отметил, что на поддержку малого и среднего бизнеса в этом году направят более 100 млн рублей. По словам главы региона, фиксируется рост числа новых предприятий на 6%.