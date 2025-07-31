Эксперты прогнозируют новый сход селей в КБР

В Тырныаузе в Кабардино-Балкарии могут сойти очередные селевые потоки. Причина – продолжающиеся дожди.

Новые селевые потоки могут сойти в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за обильных дождей, рассказали в МЧС региона после совещания с экспертами, которые оценили обстановку в верховьях реки Герхожан-Суу.

"По Герхожан-Суу особую опасность представляет оползень Бузулган, где имеются значительные деформации стенок в результате обвально-осыпных процессов. Выпадение интенсивных осадков может привести к сходу селей"

- президент селевой ассоциации России Сергей Черноморец

Он уточнил, что эксперты не имеют однозначного решения в снижении селевой активности, так как это естественные природные процессы.

При этом необходимость дальнейшего мониторинга верховья реки Герхожан-Суу остается актуальной. Это нужно для своевременного оповещения местных жителей.

Напомним, что 31 июля в Тырныаузе сошел массивный селевой поток, нарушивший работу городской инфраструктуры.