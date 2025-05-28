В Москве выразили надежду на серьезность Киева к переговорам

В МИД заявили, что Россия надеется на серьезность Украины к переговорам в Стамбуле. Там добавили, что встреча позволила договориться о практических шагах по урегулированию.

Замруководителя российской дипломатии Андрей Руденко заявил, что Москва выражает надежду на серьезность украинской стороны к стамбульским переговорам.

Дипломат отметил, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского конфликта, о чем говорил президент страны Владимир Путин 10 мая текущего года.

"Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса"

- Андрей Руденко

Замглавы внешнеполитического ведомства России также подчеркнул, что прошедшая 16 мая встреча в Стамбуле позволила договориться о практических шагах по урегулированию конфликта.