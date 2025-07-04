В МИД РФ рассказали подробности встречи Лаврова и Фидана

МИД России распространил сообщение по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Турции, которые состоялись сегодня в Рио-де-Жанейро на полях саммита БРИКС.

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на встрече в Рио-де-Жанейро подтвердили настрой на урегулирование конфликтов, заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Беседа состоялась на полях XVII саммита БРИКС, ранее о ней сообщила официальный представитель МИД Мария Зазарова.

Министры обстоятельно обменялись мнениями по текущей ситуации в мире.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов"

– МИД России

Кроме того, Лавров и Фидан поговорили о ключевых темах российско-турецкой повестки, обсудив в числе прочего процесс реализации стратегических энергетических проектов. Главы МИД также обсудили возможности для расширения взаимодействия по итогам 19-го заседания Смешанной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Помимо этого, министры обменялись мнениями по некоторым актуальным международным и региональным проблемам.