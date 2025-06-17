Вестник Кавказа

Лавров и Фидан проводят переговоры в Бразилии

Лавров и Фидан проводят переговоры в Бразилии
© Фото: Мария Захарова
В Рио-де-Жанейро стартовали переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Встреча российского и турецкого дипломата проводится на полях саммита БРИКС.

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры со своим турецком коллегой Хаканом Фиданом, рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она опубликовала фото начала встречи – на нем запечатлены Лавров и Фидан, пожимающие друг другу руки.

"Российско-турецкие переговоры на уровне глав МИД в Рио"

– Мария Захарова

Стоит отметить, что встреча проводится на полях саммита БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро.

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