Вестник Кавказа

Глава МИД Турции планирует встретиться с Сергеем Лавровым

Глава МИД Турции планирует встретиться с Сергеем Лавровым
© Фото: МИД Турции
Хакан Фидан намерен встретиться с Сергеем Лавровым за пределами основной программы саммита БРИКС.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС. Также министр иностранных дел Турции планирует встречи с генсеком ООН и коллегой из Казахстана. 

"Планируются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсеком ООН Антониу Гутерришем и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу"

– источник МИД Турции 

Как отмечает источник турецкого МИД, Фидан посетит сессию мероприятия, посвященную экологии, передает РИА Новости. 

Напомним, что Сергей Лавров является главой представителей Москвы на саммите БРИКС в Бразилии.

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