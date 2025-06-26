Хакан Фидан обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

Глава турецкой дипломатии принял делегацию ХАМАС, затронув во время встречи вопрос возможного прекращения огня в Газе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с представителями ХАМАС, в рамках которой обсудил с палестинским движением прекращение огня в Газе, а также гуманитарную ситуацию в анклаве.
Хакан Фид отметил, что Анкара стремится к прекращению военного конфликта в Газе, а также к налаживанию постоянных поставок гуманитарной помощи.
Делегаты ХАМАС заявили, что в руководстве организации проводится обсуждение будущего соглашения о перемирии с Израилем.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил о готовности Израиля к перемирию на 60 дней.