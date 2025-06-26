Вестник Кавказа

Хакан Фидан обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

Хакан Фидан обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе
© Фото: МИД Турции
Глава турецкой дипломатии принял делегацию ХАМАС, затронув во время встречи вопрос возможного прекращения огня в Газе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с представителями ХАМАС, в рамках которой обсудил с палестинским движением прекращение огня в Газе, а также гуманитарную ситуацию в анклаве. 

Хакан Фид отметил, что Анкара стремится к прекращению военного конфликта в Газе, а также к налаживанию постоянных поставок гуманитарной помощи. 

Делегаты ХАМАС заявили, что в руководстве организации проводится обсуждение будущего соглашения о перемирии с Израилем. 

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил о готовности Израиля к перемирию на 60 дней.

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