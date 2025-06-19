Турция ждет скорого объявления даты третьего раунда переговоров по Украине

Ожидается, что дата новой встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле будет вскоре объявлена. В Турции вновь заверили в готовности принимать переговоры по Украине.

В Турции ждут, что в ближайшее время будет определена дата третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, поделился турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости.

"Надеемся, что скоро об этом будет объявлено. Наша готовность принять эти переговоры выражена на самом высоком уровне"

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Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил, что у сторон есть воля для проведения третьей встречи.

Впервые переговорщики РФ и Украины встретились в Стамбуле 16 мая, вторая встреча состоялась 2 июня.