Вестник Кавказа

Переговоры по Украине: сроки проведения новой встречи будут вскоре определены

Переговоры по Украине: сроки проведения новой встречи будут вскоре определены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Песков рассказал, что Москва надеется на скорое решение по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. Он добавил, что продвижение процесса урегулирования зависит от шагов Украины и США.

На данный момент неизвестно, когда состоится третья встреча представителей Москвы и Киева по украинскому урегулированию, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ближайшее время пока нет. Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны"

– Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что российская позиция известна, продвижение процесса зависит от поведения Украины и посреднических усилий США, подчеркнул он, беседуя на полях саммита ЕАЭС с белорусским телеканалом "Первый информационный".

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