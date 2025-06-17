Президент России заявил о готовности провести переговоры по Украине в Стамбуле

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с Украиной в Стамбуле. Он также поблагодарил президента Турции Эрдогана за поддержку этого процесса.

Россия готова провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Москва благодарна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия по поддержке переговорного процесса с Киевом.

"Нужно согласовать место, время. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. <…> Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле"

- Владимир Путин

Напомним, что Москва и Киева провели два раунда переговоров в Стамбуле. На обеих встречах главой российской делегации был помощник президента РФ Владимир Мединский.