Эрдоган выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. Он отметил, что делегации России и Украины в Стамбуле были представительными.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО в Гааге выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Глава государства заявил, что на стамбульских переговорах открылось окно возможностей для прекращения военных действий и установления мира. Он добавил, что это нельзя упустить.

Эрдоган сообщил, что основной целью на сегодняшний день является заложение основ для мира, поддерживая дальнейшие конкретные шаги сторон.

Лидер страны подчеркнул, что при справедливом мире не должно быть проигравших.

Помимо этого, президент сказал, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле были подготовительными, обладали полномочиями и провели успешные переговоры.