В МИД подтвердили планы Путина посетить Иран

Замглавы МИД РФ сообщил, что глава государства собирается приехать в Иран. Точные сроки визита он не назвал.

Президент России Владимир Путина принял приглашение и приедет в Иран. Об этом заявил 19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В интервью иранскому агентству ISNA он подчеркнул при этом, что точные сроки поездки пока нельзя назвать.

"О точных сроках визита сказать нельзя, но президент принял приглашение и совершит визит в Иран"

– замглавы внешнеполитического ведомства

Ранее в МИД Ирана заявили, что вместе с представителями России занимаются подготовкой визита главы российского государства в Тегеран. В свою очередь, в Кремле сообщали, что президента пригласили в Исламскую Республику, однако пока нет конкретики, когда именно это произойдет.

Напомним, последний на данный момент визит президента РФ в Иран состоялся летом 2022 года. В рамках той поездки он принял участие во встрече Астанинского формата.