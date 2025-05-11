Россия и Иран обсуждают детали визита Путина в Тегеран

Иран проводит консультации с Россией об организации визита Владимира Путина в Тегерана. Точная дата будет определена позднее.
Россия и Иран занимаются подготовкой визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Об этом рассказал Аббас Аракчи, глава МИД Исламской Республики.
"Визит президента России в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран. Мы ведем подготовку, проводим консультации с российской стороной об организации [визита], который состоится в надлежащее время"
– руководитель внешнеполитического ведомства
На днях официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани сообщила, что они ждут приезда российского лидера.
Напомним, в апреле Аббас Аракчи приезжал с визитом в Москву. По итогам той поездки он сообщил, что в Иране рассчитывают, что российский лидер приедет в страну в течение этого года.