Вестник Кавказа

Россия и Иран обсуждают детали визита Путина в Тегеран

Россия и Иран обсуждают детали визита Путина в Тегеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран проводит консультации с Россией об организации визита Владимира Путина в Тегерана. Точная дата будет определена позднее.

Россия и Иран занимаются подготовкой визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Об этом рассказал Аббас Аракчи, глава МИД Исламской Республики.

"Визит президента России в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран. Мы ведем подготовку, проводим консультации с российской стороной об организации [визита], который состоится в надлежащее время"

– руководитель внешнеполитического ведомства

На днях официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани сообщила, что они ждут приезда российского лидера.

Напомним, в апреле Аббас Аракчи приезжал с визитом в Москву. По итогам той поездки он сообщил, что в Иране рассчитывают, что российский лидер приедет в страну в течение этого года.

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