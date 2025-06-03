В Махачкале продолжают заселять проблемные высотки

Несмотря на жесткие меры, применяемые к недобросовестным застройщикам столицы Дагестана, проверки выявили в Махачкале свыше 900 проблемных многоквартирных многоэтажек, сообщил врио главы города.

Около 900 многоквартирных многоэтажных домов в столице Дагестана возведены незаконно и считаются проблемными, сообщил в своем Telegram-канале после совещания с заместителями и руководителями структурных подразделений мэрии Махачкалы врио главы города Джамбулат Салавов.

"К сожалению, таких в нашем городе около 900. Особое внимание требует ситуация на улице Сергокалинской. Мы понимаем, что многие приобрели квартиры в этих домах, вложив последние средства, и этот факт будет учтен"

- Джамбулат Салавов

Сейчас главная задача, которая стоит перед городскими властями – найти оптимальное решение проблемы с учетом гарантий безопасности для жильцов таких домов, отметил градоначальник, передает "Интерфакс".

Также врио мэра сообщил о полном моратории на выдачу разрешений на строительство и установку нестационарных торговых объектов в Махачкале, добавив: эта мера послужит сдерживающим фактором для недобросовестных застройщиков, которы в погоне за прибылью готовы идти на любые ухищрения.

Проверки показывают, что многие многоквартирные высотки построены с многочисленными нарушениями, из-за которых происходят утечки газа, большие претензии есть и к установке домовых лифтов. Несмотря на то, что такие здания не стоят на балансе города и не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, они заселяются жителями.