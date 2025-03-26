В Крыму построят новую набережную

Городские власти Евпатории анонсировали строительство новой набережной, работы стартуют до конца 2025 года.

Новый инфраструктурный проект будет реализован в Республике Крым – в Евпатории планируют обновить городскую набережную. Об этом сообщили в городской администрации, ее глава Александр Юрьев уже провел организационную встречу с целью обсуждения будущего проекта.

Планируется начать строительство еще до конца текущего года, завершить же по плану предполагается к началу следующего курортного сезона – летом 2026 года.

По словам мэра, на встрече с проектировщиками провели обсуждение как самого плана строительства, так и различных инфраструктурных нюансов будущих ремонтных работ.

Сообщается, что движение на улице Симферопольской и доступ к городским пляжам будет ограничен. Однако на период основных работ все движение транспорта и организация пешеходной зоны будут обеспечены. Также, по словам евпаторийской администрации, зона строительства будет обеспечена отдельными местами для парковки, линия трамвайного сообщения, которая является важнейшим транспортным узлом для городских жителей, не будет прекращать работу на участке.

Напомним, что Евпатория – единственный ныне город Республики Крым, где сохранена и полностью действует трамвайная линия, которая существует здесь с 1914 года.