Вестник Кавказа

В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поздравление с Днем России от главы Госдепа США получило позитивную оценку в Кремле. По словам Пескова, это показывает стремление США при Трампе к диалогу с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным поздравление, поступившее от госсекретаря США Марко Рубио россиянам с Днем России позитивной новостью.

"Это очень позитивная новость. Она еще раз показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации (Джо) Байдена"

– Дмитрий Песков

Он признал, что между Москвой и Вашингтоном всегда были и будут разногласия, их наличие неизбежно, однако сейчас у обеих сторон есть нацеленность на диалог.

"Все-таки администрация (Дональда Трампа) выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога. Это совпадает с нашим подходом"

– Дмитрий Песков

В поздравлении Рубио говорится, что Штаты привержены поддержке россиян, которые продолжают воплощать устремления к светлому будущему.

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