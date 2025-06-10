США приняли российского посла и поздравили Россию

В Белом доме прошла церемония, в ходе которой американский президент Трамп принял верительные грамоты у посла РФ в Вашингтоне Дарчиева. Также глава Госдепартамента Рубио поздравил россиян с Днем России.

Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, рассказали в российской дипмиссии.

Торжественная церемония прошла в Белом доме. В ходе нее Дарчиев официально вступил в должность главы российского посольства в США.

Ранее Дарчиев передал копии верительных грамот и.о. шефа протокола Госдепа Эбигейл Джонс.

Помимо этого, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию украинского кризиса.

"От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему"

- Марко Рубио

Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня.