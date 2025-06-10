США приняли российского посла и поздравили Россию

Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, рассказали в российской дипмиссии.
Торжественная церемония прошла в Белом доме. В ходе нее Дарчиев официально вступил в должность главы российского посольства в США.
Ранее Дарчиев передал копии верительных грамот и.о. шефа протокола Госдепа Эбигейл Джонс.
Помимо этого, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию украинского кризиса.
"От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему"
- Марко Рубио
Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня.