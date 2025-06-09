Россия и США вместе разбирают "политические завалы"

Дмитрий Песков сообщил о прямых контактах с США, направленных на устранение "раздражителей". Ранее сегодня стало известно, что новый раунд двусторонних консультаций с большой долей вероятности пройдет в российской столице.

Россия и Соединенные Штаты напрямую контактируют друг с другом, чтобы убрать "раздражители" в отношениях. Об этом 11 июня поведал пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.

"Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей двусторонних отношений"

– Дмитрий Песков

Накануне он заявил, что РФ и США продолжают регулярные контакты. По словам представителя Кремля, это помогает сторонам лучше понимать друг друга.

Ранее сегодня стало известно, что представители двух стран достигли предварительной договоренности о переносе в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в отношениях, которые раньше проходили в Стамбуле. Ожидается, что новый раунд примет в ближайшее время Москва.

Повестка дня в диалоге России с США

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какова сегодня российская и американская повестка дня в прямых переговорах РФ-США по нормализации отношений.

"Перемещение площадки для российско-американских переговоров из Эр-Рияда и Стамбула в Москву и Вашингтон указывает на то, что наш диалог постепенно выходит за рамки одного лишь украинского вопроса. Первоначальное проведение переговоров на нейтральных площадках в Эр-Рияде и Стамбуле было логичным, учитывая, что мы в первую очередь обсуждали украинский кризис, сложную ситуацию, куда вовлечено большое количество игроков за пределами США и России", – прежде всего сказал он.

"Перенос места встречи в столицы России и США – это символический показатель, что мы сейчас в большей степени заинтересованы именно развитием двустороннего трека, выходящего далеко за рамки украинского урегулирования. России здесь интересны вопросы экономической кооперации, смягчения санкций, развития Арктики и контактов в космических программах, причем последнее очевидно вызывает интерес и администрации Трампа", – продолжил Малек Дудаков.

"Возможно, американская сторона предложит обсудить ближневосточную тематику, которой сейчас Трамп уделяет много внимания, в частности, в контексте переговоров с Ираном о заключении новой ядерной сделки. Переход наших переговоров в полностью двусторонний формат может говорить о том, что американская администрация осознала сложность задачи украинского урегулирования и предпочла переключиться на другие направления, на которых видит для себя возможность диалога с Россией", – отметил американист.

"Разумеется, переговоры будут идти и по Украине, но с учетом новой позиции администрации Трампа: в Белом доме считают, что украинское урегулирование – это двусторонний российско-украинский формат. США оказывают давление на Киев, но сами постепенно отстраняются и представляют себя сторонним наблюдателем этого процесса, а не участником", – заключил Малек Дудаков.