Консультации РФ и США пройдут на уровне МИД – Песков

Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал подробности будущих консультаций Москвы и Вашингтона. По его словам, они будут проходить на уровне внешнеполитических ведомств.

Очередной раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД"

- Дмитрий Песков

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал, что новые переговоры между Москвой и Вашингтоном состоятся очень скоро.

На них Россия будет добиваться от США "внятной реакции" на свои предложения, включая возможность возобновить прямое авиасообщение между странами и вопросы, которые отражены в "дорожной карте" о возвращении незаконно конфискованной дипнедвижимости в Штатах.