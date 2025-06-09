РФ начала переговоры с США о возвращении дипсобственности

Посол Александр Дарчиев: Москва передала Вашингтону дорожную карту по возвращению объектов дипсобственности.

Россия начала переговоры с США о возвращении дипломатических объектов, которые были фактически конфискованы американскими властями. Москва передала Вашингтону дорожную карту по этому вопросу, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"В рамках постоянно действующего механизма регулярных консультаций по двусторонним "раздражителям", где я возглавляю российскую делегацию, сейчас запущен переговорный процесс о возвращении шести фактически конфискованных в 2016-2018 гг. властями США объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации"

– Александр Дарчиев

Как отметил посол, в дорожной карте представлены желательные для российской стороны сроки, а также требования доступа на объекты недвижимости для оценки ущерба.

Напомним, что в 2017-18 годах Вашингтон закрыл российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также объекты торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Отметим, что посол Дарчиев также заявил о переносе переговоров с США из Стамбула в Москву. По его словам, новый раунд консультаций состоится в ближайшее время.