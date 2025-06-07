Посол Дарчиев: переговоры между РФ и США пройдут в Москве

Переговоры по нормализации между РФ и США переносятся из Стамбула в Москву, заявил посол России Дарчиев.

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров по нормализации отношений между РФ и США состоится в Москве в ближайшее время. Стороны сфокусируются на устранении "раздражителей" в отношениях, отметил Дарчиев.

По словам Дарчиева, контакты между странами продолжаются, но продвижение диалога тормозится внутри США.

"Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби"

– Александр Дарчиев

Как отметил Дарчиев, решение перенести консультации в столицы было принято в ходе последних переговоров в Стамбуле, которые состоялись в апреле, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и США добились прогресса на пути нормализации отношений, стороны находятся в "более правильном положении".