Лавров: США нормализуют отношения с Россией

Глава российской дипломатии отметил, что отношения РФ и США продвинулись в сторону нормализации с началом президентского срока Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США добились прогресса на пути нормализации отношений. По словам Лаврова, стороны находятся "в более правильном положении", чем это было при президенте Джо Байдене.

"Я считаю, мы находимся уже в более правильном положении, в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена, которая после, честно сказать, после обнадеживающего саммита [президента РФ Владимира] Путина и Байдена в июне 2021 года в Женеве развернулась, к сожалению, не на 360 градусов, а на 180, и перекрыла все каналы общения"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, при Дональде Трампе обозначилось движение в сторону многополярности. Как отметил глава российского МИД, в разных регионах мира появились новые центры силы на фоне активных мер Трампа против крайних проявлений глобализации.

Также глава российской дипломатии отметил, что между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом установились рабочие отношения, стороны в ходе телефонных контактов напрямую делятся своими соображениями по тем или иным вопросам, передает ТАСС.

"Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе их регулярных телефонных контактов сразу приступают к сути. И мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд"

– Сергей Лавров

Что изменилось в отношениях РФ и США?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил реальные изменения в российско-американских контактах как радикальные, пусть и небыстрые.

"Во-первых, поменялась риторика. Вспомните, что говорила администрация Байдена об украинском конфликте – она ставила задачу нанесения стратегического поражения России. А администрация Трампа сегодня говорит как минимум о заморозке конфликта и прекращении боевых действий мирными способами. Уже это значимо", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, при Байдене Вашингтон в упор не хотел видеть Москву, не хотел слышать российскую позицию и сама возможность переговоров с Россией рассматривал как признак слабости и пораженчество. Сейчас, при Трампе, резко активизировались официальные контакты, Вашингтон запустил челночную дипломатию: спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не раз посещал Россию, а спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев летал в США", - продолжил Константин Блохин.

"В-третьих, при Трампе у властей США возникло реальное желание пересмотреть свою экономическую политику, в том числе по отношению к России. В-четвертых, в политической плоскости Дональд Трамп ищет возможности подключить Россию к решению иранской проблемы, так как самим США сложновато этот вопрос решить наедине с Ираном. Все это – вполне конкретные изменения в американском подходе к отношениям с Москвой", - подчеркнул американист.

Эксперт ожидает, что США сохранят этот курс при Трампе, даже если украинское урегулирование зайдет в тупик. "Проблема Украины – это только часть российско-американских отношений. У нас иногда встречается такая путаница: если по Украине диалог пробуксовывает, значит, со Штатами все снова плохо. Это совершенно не так, ведь существует множество других направлений, по которым самим США интересно развивать связи с Россией", - пояснил он.

"Стоит добавить, что мы говорим о перспективе ближайших 3,5 лет – сколько осталось от президентского срока Дональда Трампа. Это, на самом деле, не так много. Поэтому уже сейчас главный вопрос – что будет после Трампа? В целом, траектория США в отношениях с Россией меняется довольно быстрыми темпами. Еще очень многое хотелось бы улучшить, но по крайней мере мы получаем хорошие сигналы о перспективах до января 2029 года", - заключил Константин Блохин.