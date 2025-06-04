Россия работает над устранением разногласий между США и Ираном

Сергей Рябков сообщил о продолжающейся работе России по устранению противоречий между США и Ираном. Он подчеркнул, что Москва внимательно наблюдает за ирано-американскими переговорами.

Россия прилагает активные усилия для того, чтобы посодействовать разрешению ситуации между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Москва не ослабляет усилий, которые направлены на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений, передает ТАСС.

"Думается, они вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов и поэтапном движении, которое позволяет укрепить и нарастить доверие за счет соблюдения достигаемых договоренностей. Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают"

– Сергей Рябков

Он поведал, что Россия внимательным образом следит за контактами иранских и американских представителей. Замминистра отметил, что сам факт этих переговоров – серьезный сдвиг в общем контексте довольно напряженных событий вокруг иранской ядерной программы за последние годы

"Предыдущая администрация США въезжала в Белый дом под обещание "вернуть Америку в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)". К сожалению, как это происходило и в других случаях, своего слова она не сдержала"

– заместитель министра

Он обратил внимание на то, что Вашингтон серьезно нацелен на заключение договоренности с Тегераном.

"Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях, которые позволили бы избежать кризиса, устранив подозрения и предубеждения в отношении мирного атома в Иране"

– замглавы внешнеполитического ведомства

По его словам, стороны продолжают двигаться по пути диалога, однако здесь, как и в любых других переговорах, не обходится без подводных камней и острых углов.

"Однако, судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется. Посмотрим, как пойдет дальше обсуждение выдвинутых сторонами идей"

– российский дипломат

Замминистра напомнил, что РФ твердо исходит из того, что долгосрочное урегулирование можно обеспечить лишь политико-дипломатическим путем.

Помимо этого, он указал на то, что возможные удары по ядерным объектам Исламской Республики совершенно неприемлемы.

"Категорически отвергаем любые опции в русле нанесения военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Это неизбежно привело бы к необратимым последствиям, включая гуманитарные и радиологические. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобную эскалацию, которая никак не приблизит нас к развязке"

– замглавы МИД РФ

Он добавил, что в 2015 году, когда заключался СВПД, мировое сообщество категорически отвергало путь войны.

"И в нынешних условиях единственный верный вариант - по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений"

– заместитель министра иностранных дел

Напомним, в апреле-мае представители Ирана и США провели целых пять раундов переговоров. Три из них состоялись в Омане, а два других – в Италии. Дату следующего раунда пока согласовать не удалось.