"Росатом" готов помочь решить вопросы по ядерной программе Ирана

В "Росатоме" подтвердили готовность поучаствовать в решении любых вопросов по ядерной программе Ирана. Ранее сообщалось, что ИРИ и США не могут договориться о новом раунде переговоров.

Компания "Росатом" готова подключиться к решению вопросов по иранской ядерной программе. Об этом сообщил 6 июня ее глава Алексей Лихачев после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме"

– Алексей Лихачев

Он также акцентировал внимание на том, что взаимодействие РФ и Исламской Республики в ядерной сфере развивается в области строительства атомных энергоблоков, топливных поставок и научных исследований в сфере мирного атома.

Очередной раунд межведомственных консультаций РФ и МАГАТЭ состоялся в пятницу в Калиниграде.

Напомним, представители Ирана и США провели в течение полутора месяцев целых пять раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Дату шестого раунда сторонам пока согласовать не удается.