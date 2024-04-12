В Краснодаре восемь улиц остались без света из-за аварии

Восемь улиц в Краснодаре остались без света. На месте ведутся восстановительные работы.

В результате аварии было приостановлено электроснабжение восьми улиц в Краснодаре.

«Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии. Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС “Витаминкомбинат” “ВК-14” и 23 трансформаторных подстанции»

– городская ЕДДС.

На месте работает ремонтная бригада. Причины случившегося уточняются. Есть версии, что авария на электроподстанции может быть вызвана различными причинами, такими как технические сбои, обрывы линий электропередачи, а также человеческий фактор.

В этой связи напомним о необходимости принимать меры предосторожности и регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечить бесперебойную работу электроснабжения для всех жителей города.