На жительницу Краснодара рухнул светофор

Сегодня вечером на женщину в Краснодаре рухнул светофор, сообщили в муниципальном центре управления краевой столицы.
"Сегодня на улице Сормовской упал светофор. Пострадала женщина. Черепно-мозговая травма у пострадавшей была исключена врачами, поэтому в госпитализации она не нуждается. С семьей пострадавшей связались, ей окажут всю необходимую помощь и поддержку. Ситуацию лично держит на контроле глава города Евгений Наумов"
- Центр управления Краснодара
УМВД Краснодара инициировало проверку по факту ЧП – в этой работе задействован ы дептранс и трамвайно-троллейбусное управление кубанской столицы.
Как полагают власти Краснодара, причиной ЧП стало то, что накануне вечером троллейбус зацепил кабель этого светофора, повредив стойку прибора. Светофор оперативно восстановят городские дорожные службы, о компенсации пострадавшей не сообщается.