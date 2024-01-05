Вестник Кавказа

На жительницу Краснодара рухнул светофор

На жительницу Краснодара рухнул светофор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Краснодара пострадала при падении светофора, стойку которого сбил троллейбус – женщина отделалась легкими травмами, однако происшествие вызвало вполне обоснованное беспокойство в транспортных ведомствах города.

Сегодня вечером на женщину в Краснодаре рухнул светофор, сообщили в муниципальном центре управления краевой столицы.

"Сегодня на улице Сормовской упал светофор. Пострадала женщина. Черепно-мозговая травма у пострадавшей была исключена врачами, поэтому в госпитализации она не нуждается. С семьей пострадавшей связались, ей окажут всю необходимую помощь и поддержку. Ситуацию лично держит на контроле глава города Евгений Наумов"

- Центр управления Краснодара

УМВД Краснодара инициировало проверку по факту ЧП – в этой работе задействован ы дептранс и трамвайно-троллейбусное управление кубанской столицы.

Как полагают власти Краснодара, причиной ЧП стало то, что накануне вечером троллейбус зацепил кабель этого светофора, повредив стойку прибора. Светофор оперативно восстановят городские дорожные службы, о компенсации пострадавшей не сообщается.

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