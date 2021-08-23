Светофор научился определять пешеходов-нарушителей в Москве

Московская дорожная полиция протестировала принципиально новый светофор – он снабжен биометрической камерой, распознающей лица пешеходов, рассказал руководитель столичного УГИБДД Александр Быков.
Во время проверки устройство разместили на Бережковской набережной.
"Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора"
– глава УГИБДД
Быков уточнил, что светофор определяет, что человек нарушил правила, и подает его изображение на особое табло рядом. Пока на этом все заканчивается: идентификация личности не предполагается.
По словам полицейского, чтобы система заработала в полную силу, так что переход дороги на красный свет автоматически выливался бы в штраф, свои биометрические данные должны сдать абсолютно все без исключения. Сейчас сдавать биометрию можно, но необязательно. Быков предлагает внести в законодательство изменения, чтобы обязать россиян предоставлять такие данные.