Светофор научился определять пешеходов-нарушителей в Москве

Особый светофор, который определяет и фотографирует переходящих дорогу на красный свет, прошел испытания в Москве. Однако пока устройство не распознает личность пешехода, нарушившего правила.

Московская дорожная полиция протестировала принципиально новый светофор – он снабжен биометрической камерой, распознающей лица пешеходов, рассказал руководитель столичного УГИБДД Александр Быков.

Во время проверки устройство разместили на Бережковской набережной.

"Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора"

– глава УГИБДД

Быков уточнил, что светофор определяет, что человек нарушил правила, и подает его изображение на особое табло рядом. Пока на этом все заканчивается: идентификация личности не предполагается.

По словам полицейского, чтобы система заработала в полную силу, так что переход дороги на красный свет автоматически выливался бы в штраф, свои биометрические данные должны сдать абсолютно все без исключения. Сейчас сдавать биометрию можно, но необязательно. Быков предлагает внести в законодательство изменения, чтобы обязать россиян предоставлять такие данные.