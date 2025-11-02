Вестник Кавказа

В Кисловодске состоится Кубок России по спортивному ориентированию

© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Всероссийский турнир по спортивному ориентированию на местности пройдет в Кавминводах. Склоны горы Кольцо уже завтра соберут сотни энтузиастов спорта.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал, что курорт примет Кубок России по спортивному ориентированию. Количество участников превысит 400 человек, а местом проведения станет гора Кольцо.

По словам Моисеева, у гостей и жителей города появится возможность проверить навыки пространственного ориентирования, совмещенная с созерцанием уникального природного памятника. 

Забеги будут организованы с 12 по 15 ноября, в каждый из трех дней соревнования пройдут в промежуток с 10 до 16. Участники со всей страны продемонстрируют мастерство в скорости, точности и умении навигации на местности.

Гора Кольцо в Кисловодске

Соревнования перенесут участников в живописную окрестность горы Кольцо. Это не просто точка на карте, а настоящее место силы для многих поколений путешественников. Через каменную арку горы открываются удивительные виды, о которых писал Михаил Лермонтов в "Герое нашего времени":

"…это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд"

