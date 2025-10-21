В Кисловодске заработал гастрономический бульвар Кавказа

Все кулинарные прелести Кавказа в предстоящие "длинные" выходные можно будет попробовать и при желании купить в центре ставропольского курортного Кисловодска на праздничном гастрономическом бульваре.

Сегодня в преддверии Дня народного единства, отмечаемого в России 4 ноября, в центре ставропольского курортного Кисловодска на Курортном бульваре города заработал национальный гастрономический бульвар: он познакомит жителей и гостей курорта с кулинарными и культурными особенностями народов Кавказа, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев..

"Главная курортная улица Кисловодска превратилась в Национальный гастрономический бульвар - пространство, где жители и гости города могут познакомиться с традициями и вкусами народов Кавказа"

- Евгений Моисеев

Масштаб праздника вкуса впечатляет: на 20 огромных национальных подворьях можно попробовать и оценить все то многообразие, которым способна удивить любого кухня народов, Кавказа, передает "это Кавказ".

Здесь можно узнать о традициях разных народов, выведать точный рецепт понравившейся еды, а при желании купить кулинарные изделия. Программу праздника дополняют мастер-классы по приготовлению деликатесов и сопровождающие их выступления творческих коллективов.

Праздник приурочен ко Дню народного единства, поэтому гастробульвар будет работать до 4 ноября включительно. Главная идея его организаторов – показать все то разнообразие и богатство традиций и культуры народов, живущих в Кисловодске, добавил глава города.