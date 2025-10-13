Вестник Кавказа

Кисловодск на ноябрьские праздники будет загружен туристами на 90%

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Бронирования санаториев и гостиниц в Кисловодске на приближающиеся ноябрьские праздники превышают 90%, что свидетельствует о росте турпотока в знаменитый город-курорт.

Места в санаториях и гостиницах в Кисловодске на период трехдневных ноябрьских праздников забронированы более чем на 90%, такие данные привел мэр города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, число туристов, которые стремятся отдохнуть в Кисловодске, растет на протяжении всего года.

"У нас уже загрузка санаториев и гостиниц на ноябрьские выходные превысила 90%"

– Евгений Моисеев

Градоначальник подчеркнул, что власти города делают особый акцент на развитии такого направления, как событийный туризм, так что на ноябрьские праздники запланированы несколько мероприятий городского масштаба.

"Будут и фестивали, и соревнования, и различные спортивные мероприятия"

– Евгений Моисеев

Мэр добавил, что специальная программа будет предусмотрена для юных горожан и гостей курорта, пишет ТАСС.

