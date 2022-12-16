В Казахстане стартуют продажи седьмой монеты серии "Великие полковдцы"

Нацбанк Казахстана объявил о старте продаж коллекционной серебряной монеты Alexander the Great - седьмой в серии "Великие полководцы", она отчеканена тиражом в 2 тысячи штук и появится в продаже во вторник, 29 июля.

Национальный Банк Казахстана сообщил прекрасную новость для нумизматов – уже во вторник, 29 июля, в продаже в интернет-магазине НБК появится новая серебряная коллекционная монета Alexander the Great из серии "Великие полководцы".

Монета, изготовленная на Казахстанском монетном дворе, станет седьмой в серии, она изготовлена из серебра 925 пробы, массой 31,1 гр (1 унция), ее диаметр - 38,61 мм, качество - proof, а номинал составляет 1 тыс тенге, передает Sputnik Казахстан.

Коллекционерам придется поторопиться – ведь тираж новой редкости составляет всего 2 тыс штук, и им можно просто не успеть пополнить свою коллекцию, добавили в Нацбанке страны.