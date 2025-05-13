В Казахстане охотно покупают российские легковушки

Россия с начала 2025 года в 15 раз нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан, доведя долю экспорта с 1 до 4%, а вот спрос на российские мотоциклы в стране упал до минимума, снизившись в 33 раза.

В Казахстане растет спрос на легковые автомобили из России – несмотря на серьезную конкуренцию, только за первые четыре месяца 2025 года в денежном выражении он вырос сразу в 15 раз, до $33,4 млн.

Это позволило стране выйти на четвертое место по поставкам после Китая, Японии и США, доведя долю продукции российского автопрома на рынке Казахстана до 4%, сообщает РИА Новости.

Повышенным спросом в Казахстане пользуется и российская сельскохозяйственная техника – так, поставки российских тракторов в соседнюю страну увеличились вдвое, на сумму $9,4 млн в годовом выражении.

А вот экспорт российских мотоциклов просел в 33 раза, их за четыре месяца было продано всего на $110,2 тыс. На 2,5%, до $59 млн, упал и экспорт запчастей к российским автомобилям.