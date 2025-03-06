В Казахстане будут собирать малайзийские электромобили

Малайзийский автопроизводитель Proton Holdings намерен локализовать производство своих электромобилей в Казахстане – компанию привлекли в страну заманчивые условия для инвесторов и спрос на ее продукцию.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел переговоры с инвестором из Малайзии – генеральный директор компании Proton Holdings, специализирующейся на производстве автомобилей, Чунронг Ли предложил ему построить в стране завод по производству электромобилей, сообщает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

Автомобили Proton уже хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке, и модели с двигателями внутреннего сгорания, и электромобили охотно покупают в 26 странах мира, и компания заинтересована в выходе на казахстанский рынок благодаря привлекательности условий для инвесторов и спросом на казахстанском рынке, рассказал Чунронг Ли.

Олжас Бектенов на встрече отметил, что президент Казахстана поставил задачу по развитию машиностроения с внедрением современных технологий и локализацией производств, поведав гостю о том, что только за первые три месяца текущего 2025 года в машиностроительную отрасль Казахстана было инвестировано 55 млрд тенге ($106 млн) и правительство готово оказать компании всестороннюю поддержку.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество, и Бектенов поручил Минпрому подготовить дорожную карту по будущему производству.