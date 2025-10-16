Вестник Кавказа

В Каире начали обсуждать структуру послевоенной палестинской администрации

В Каире началось обсуждении контуров будущей системы управления сектором Газа. В переговорах участвуют палестинские фракции, ХАМАС и ФАТХ.

Палестинские фракции начали переговоры в Каире по вопросу структуры будущей временной администрации, которая будет управлять сектором Газа после завершения конфликта между ХАМАС и Израилем, передает The Washington Post. 

По сообщениям медиа, в переговорах также участвуют представители ХАМАС и ФАТХ. Планируется создание комитета, в который могут войти в том числе беспартийные чиновники из Газы. 

"Основная цель состоит в том, чтобы дать возможность палестинцам, в том числе Палестинской автономии, управлять Газой как неотъемлемой частью Западного берега и как шагом к реализации палестинского государства"

– глава МИД Египта Бадр Абдель Аты

Согласно оценкам экспертов издания, участие ХАМАС в переговорах свидетельствует о сохранении радикалами политического веса в процессе урегулирования, несмотря на попытки Тель-Авива уничтожить структуры движения. 

Также подчеркивается важность диалога между ХАМАС и ФАТХ, что может стать важным шагом к формированию единой системы управления палестинскими территориями.

