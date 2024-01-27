В Иране судят устроившего теракт в посольстве Азербайджана

В субботу в Иране состоялось судебное заседание по делу о террористическом нападении на посольство Азербайджана. Обвиняемому был вынесен приговор.

Обвиняемый по делу о нападении на посольство Азербайджана в Иране предстал перед судом. На процессе, помимо обвиняемого и его адвоката, также присутствовали сотрудника азербайджанского посольства.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в умышленном убийстве гражданина Азербайджана с применением огнестрельного оружия в здании посольства, а также в незаконном хранении, ношении оружия и нарушении общественного порядка.

В конце судебного заседания обвиняемый и его защитник выступили с речью. В свою очередь, судья заявил о том, что производство по делу завершено.

Отметим, что после нападения гражданина Ирана на азербайджанское диппредстватиельсто дипломаты обеих стран поддерживали тесное взаимодействие по делу для поиска и наказания виновных.

«Иранская сторона регулярно информировала азербайджанскую сторону о проводимых следственных мероприятиях, после длительного процесса назначила первое заседание суда по делу лица, совершившего террористический акт, на 27 января 2024 года»

– МИД Азербайджана