Год со дня теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране: что сделал Иран?

Сегодня ровно год со дня террористического акта, который произошел в посольстве Азербайджана в Иране. МИД АР подвел итоги работы по этому делу.

МИД Азербайджанской Республики опубликовало информацию в связи годовщиной теракта в посольстве АР В Тегеране.

Ведомство заявило, что за год власти двух сторон на постоянной основе проводили обсуждения и принимали ряд мер для того, чтобы организаторы и исполнитель преступления были наказаны.

В результате совместной работы сегодня планируется организовать первое заседание суда по этому делу. Перед законом должен предстать исполнитель теракта.

"Иранская сторона на регулярной основе информировала Азербайджан о проводимых следственных мероприятиях, после длительных процессов первое заседание суда над исполнителем террористического акта было назначено на 27 января 2024 года"

– МИД Азербайджана

В результате инцидента 27 января 2023 года один из работников посольства был убит, еще два человека были тяжело ранены.