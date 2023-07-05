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МИД Ирана: устроивший теракт в посольстве Азербайджана будет сурово наказан

МИД Ирана: устроивший теракт в посольстве Азербайджана будет сурово наказан
Глава МИД Ирана заявил, что террорист, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, получит суровое наказание. Также он подтвердил настрой Ирана на мир и безопасность на Южном Кавказе.

Тегеран выступает за мир и безопасность на Южном Кавказе, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян на саммите министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения.

Он отметил, что после переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым стало понятно, что Баку следует трехсторонним договоренностям глав России, Азербайджана и Армении.

Министр подчеркнул, что Азербайджан не собирается блокировать открытие коммуникаций и транспорта.

Далее он коснулся темы теракта в азербайджанском посольстве в Тегеране. По его словам, совершивший атаку на здание дипломатической миссии понесет суровое наказание. Также Абдоллахиян отметил, что власти страны уже приняли серьезные шаги в отношении тех, кто допустил теракт.

Кроме того, министр сообщил, что Баку и Тегеран в ближайшее время активизируют Южно-Аразский коридор, добавив, что это придаст импульс отношениям двух государств.

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