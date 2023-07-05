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Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана в Баку

Встреча главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 5 июля 2023 года
© Фото: официальный сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана встретился с главой МИД Ирана. Переговоры прошли на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов Движения неприсоединения. 

В среду, 5 июля, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана и главы МИД Ирана. Переговоры Ильхама Алиева и Хосейна Амира Абдоллахияна прошли на полях встречи глав МИД стран-членов Движения неприсоединения

Центральной темой разговора стали вопросы укрепления двусторонних отношений, а также ряд региональных вопросов. 

Визит главы МИД Ирана в Баку 

Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Азербайджан Абдоллахиян проведет ряд встреч с высокопоставленными лицами, включая президента Ильхама Алиева и главу МИД Джейхуна Байрамова. В Иране ожидают, что эти встречи поспособствуют отношениям двух стран.

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