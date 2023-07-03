Опубликовано: 12:53, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Министр иностранных дел Ирана отправится в Баку для участия в заседании глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения. Также он проведет встречу с азербайджанским министром Байрамовым.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян совершит визит в Азербайджан, сообщил пресс-секретарь МИД ИРИ Насер Канани.

Абдоллахиян примет участие в заседании глав министерств иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения, которое, по словам Канани, представляет большую значимость.

Кроме того, дипломат отметил, что Абдоллахиян в ходе визита в Баку также проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и другими с высокопоставленными лицами, которые, добавил Канани, имеют значение.

Как заявил пресс-секретарь МИД Ирана, стороны намерены обсудить устранение непонимания между Тегераном и Баку. Он подчеркнул, что эти встречи положительно поспособствуют отношениям между Азербайджаном и Ираном.