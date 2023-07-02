Иранская делегация отправилась в Баку на конференцию Движения неприсоединения

Опубликовано: 22:18, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку состоится конференция Движения неприсоединения. Тегеран уже направил делегацию для участия в мероприятии. Глава МИД Ирана также планирует прибыть в Азербайджан.

Делегация Ирана направляется в Баку - там в ближайшие дни будут проводиться конференции Движения неприсоединения.

По данным агентства «Фарс», делегацию Тегерана в Баку возглавит замминистра иностранных дел Реза Наджафи. В понедельник и вторник делегаты примут участие в конференции стран-членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов.

Также в столице Азербайджана в среду и четверг планируется провести встречу глав МИД стран Движения неприсоединения. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян намерен участвовать в предстоящей министерской конференции.

Главы МИД Азербайджана и Ирана неделю назад в рамках телефонного разговора обсуждали состояние отношений двух стран и перспективы их развития.

Всего Движение неприсоединения насчитывает 120 стран-участниц, это государства, объединенные принципами неучастия в военных блоках. Сейчас Азербайджан - председатель международного Движения.