Иранская делегация отправилась в Баку на конференцию Движения неприсоединения

Делегация Ирана направляется в Баку - там в ближайшие дни будут проводиться конференции Движения неприсоединения.
По данным агентства «Фарс», делегацию Тегерана в Баку возглавит замминистра иностранных дел Реза Наджафи. В понедельник и вторник делегаты примут участие в конференции стран-членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов.
Также в столице Азербайджана в среду и четверг планируется провести встречу глав МИД стран Движения неприсоединения. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян намерен участвовать в предстоящей министерской конференции.
Главы МИД Азербайджана и Ирана неделю назад в рамках телефонного разговора обсуждали состояние отношений двух стран и перспективы их развития.
Всего Движение неприсоединения насчитывает 120 стран-участниц, это государства, объединенные принципами неучастия в военных блоках. Сейчас Азербайджан - председатель международного Движения.